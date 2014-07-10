Акордеоніста Ігоря Завадського засудили до 13 років за розбещення неповнолітніх

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок сьогодні оголосив суддя Подільського райсуду Василь Бородій.

“Суд довів вину Завадського і засуджує його до 13 років позбавлення волі”, - зазначається у вироку.

Водночас, суд засудив адміністратора Завадського до 7 років ув'язнення, а водія акордеоніста до 3 років обмеження волі.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2012 року у Києві співробітники міліції затримали Завадського і ще двох чоловіків у рамках розслідування справи, порушеної за статтею 156 Кримінального кодексу (розбещення неповнолітніх).

Завадському інкримінувались 11 епізодів розбещення неповнолітніх та один епізод зґвалтування.

11 грудня того ж року Подільський райсуд Києва розпочав розгляд по суті кримінальної справи про розбещення неповнолітніх.

Весь судовий процес вівся у закритому режимі.