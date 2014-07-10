Акордеоніста Ігоря Завадського засудили до 13 років за розбещення неповнолітніх
Подільський районний суд Києва засудив відомого українського акордеоніста, заслуженого артиста Ігоря Завадського до 13 років позбавлення волі за розбещення неповнолітніх.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок сьогодні оголосив суддя Подільського райсуду Василь Бородій.
“Суд довів вину Завадського і засуджує його до 13 років позбавлення волі”, - зазначається у вироку.
Водночас, суд засудив адміністратора Завадського до 7 років ув'язнення, а водія акордеоніста до 3 років обмеження волі.
Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2012 року у Києві співробітники міліції затримали Завадського і ще двох чоловіків у рамках розслідування справи, порушеної за статтею 156 Кримінального кодексу (розбещення неповнолітніх).
Завадському інкримінувались 11 епізодів розбещення неповнолітніх та один епізод зґвалтування.
11 грудня того ж року Подільський райсуд Києва розпочав розгляд по суті кримінальної справи про розбещення неповнолітніх.
Весь судовий процес вівся у закритому режимі.