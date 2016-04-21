Рада ЄС із юстиції зможе розглянути безвізовий режим з Україною в червні

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у четвер в Нідерландському головуванні.

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"Засідання робочої візової групи з розглядом цього питання відбудеться 11 травня", - констатували там.

Після розгляду візовою робочою групою, пропозицію надати Україні безвізовий режим буде винесено на засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. У календарі Ради ЄС вказано, що наступне засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ відбудеться 9 червня.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія офіційно запропонувала скасувати візи для українців. Про це заявив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

"Я радий оголосити, що Єврокомісія прийняла законодавчу ініціативу внести Україну до списку країн з безвізовим режимом у візове законодавство. Іншими словами, ми виконуємо наші зобов'язання запропонувати безвізові поїздки в ЄС українським громадянам з біометричними паспортами", - заявив Аврамопулос.

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Як відомо, згідно з процедурою Євросоюзу, пропозиція Єврокомісії має пройти тривалу процедуру погодження серед країн-членів Євросоюзу і в Європарламенті.

Ця процедура займає не менше місяця. Після цього вона повинна бути затверджена Радою ЄС з питань юстиції, свободи і безпеки, яка збирається раз на квартал.