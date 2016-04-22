ЗМІ розповіли, чи допоможе контрактна служба уникнути чергової хвилі мобілізації в Україні

У травні-червні Міноборони України планує призвати на строкову службу до лав Збройних сил (ЗСУ) близько 16,6 тисячі громадян, що було затверджено розпорядженням уряду, пише Deutsche Welle.

"З них в Збройних силах України служитимуть 8 тисяч 15 осіб, у Нацгвардії - чотири тисячі осіб, в Держприкордонслужбі та Держспецслужбі транспорту - чотири тисячі та 600 осіб відповідно", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, раніше очільник Держприкордонслужби Віктор Назаренко називав в пресі відновлення скасованого кілька років тому призову тимчасовим заходом.

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Зокрема, він пояснював таку необхідність масовою демобілізацією службовців у березні. "Ми готуємося до прийняття солдатів строкової служби і зможемо забезпечити їм належні умови. Вони виконуватимуть завдання на ділянках, які не пов'язані з проведенням АТО", - додав Назаренко.

Всі опитані військові та експерти також заперечують, що призовники строкової служби можуть бути скеровані в зону бойових дій на Донбасі та стверджують, що ці солдати мають лише навчатися військової справи, але не воювати.

Як зазначає видання, для порівняння: у 2015 році йшлося про 21 тисячу призовників, віком від 20 до 27 років. Представник Міноборони підполковник Віталій Куликовський в інтерв'ю українській пресі повідомив, що кількість призваних на строкову службу невпинно скорочується. "Упродовж останніх десяти років кожні півроку підпадали під призов до 50 тисяч українців", - уточнив він.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, за останні два роки в українській армії невпинно збільшується кількість солдатів-контрактників, що, у свою чергу, корелюється із заявою міністра оборони України Степана Полторака, який заявив, що не бачить гострої необхідності в проведенні нової хвилі мобілізації військових із запасу.

Він повідомив, що на контракт вже прийнято 20 тисяч осіб, при цьому демобілізовано близько 30 тисяч солдатів, які були залучені під час "четвертої хвилі" мобілізації. Тож кількість контрактників у значній мірі покриває потреби ЗСУ.

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Значно мірою кількість контрактників збільшилася через легалізацію добровольчих батальйонів, пояснив DW народний депутат та координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. "На сьогодні залишились тільки два збройні формування, що не входять до війська: це підрозділи "Правого сектора" і Організації українських націоналістів. Але і з ними тривають переговори про легалізацію, бо Конституція України забороняє існування збройних формувань поза складом офіційних структур", - розповів Тимчук.

Разом з тим добровольчі батальйони стали основою для формування мотопіхотних бригад на доповнення до механізованих бригад. Він вважає, що зараз українська армія достатньо навчена і озброєна, щоби стримувати сили супротивника на лінії розмежування на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко запевнив, що сьома хвиля часткової мобілізації буде єдиною у 2016 році, якщо не станеться загострення на Донбасі.