Рада дозволила Порошенку оперативно оголошувати призов

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 із 318 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлено, що указ президента про призов на строкову службу в особливий період публікується не пізніше як за місяць до початку його проведення.

Згідно з документом, строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу визначаються указом президента України. Такий указ публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення року, що передує року призову, крім указу про призов на строкову службу в особливий період, який публікується не пізніше як за місяць до початку проведення призову на строкову військову службу.

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У пояснювальній записці сказано, що нинішній порядок «проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу, який наразі не дає можливості адекватно та своєчасно реагувати на різкі зміни у воєнно-політичній обстановці в державі». Нині чинною нормою визначено, що строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу на наступний рік визначаються указом президента, що публікується у ЗМІ не пізніш як за місяць до закінчення поточного року.