Керчани обурені навчаннями російських спецслужб, які укладали" перехожих на землю - ЗМІ

Керченські ЗМІ опублікували відео з коментарем обуреної місцевої жительки, яка стала жертвою антитерористичних навчань російських спецслужб, повідомляє Крым.Реалии.

"Зокрема, в одному з місць відпочинку в Керчі, на вулиці Кірова, біля пляжу "Черепашка", російські співробітники спецслужб з автоматами в руках проводили навчання 22 квітня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що людей різного віку, в тому числі жінок та чоловіків, дітей, усіх, хто випадково опинився в зоні проведення навчань, без церемоній клали на землю обличчям вниз. На деяких надягали наручники. Журналістам забороняли знімати проведення операції.

65-річна керчанка поскаржилася журналістам, що нещодавно вона поламала руку і тільки днями їй зняли гіпс. Вона говорила про це людям в зеленій формі з автоматами, які її схопили, але вони її не слухали.

Офіційні пояснення російських силових відомств в окупованому Криму, як і керченської влади щодо події відсутні.

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Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".