У Черкасах відкрили пам'ятник "Борцям за волю України" (відео)

У центрі Черкас урочисто відкрили пам'ятник "Борцям за волю України".

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття пам'ятника відбулося в рамках вшанування Героїв Холодного Яру.

Право відкрити пам'ятник надали трьом учасникам АТО: заступнику командира взводу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Антону Голоскову, старшому розвіднику третього полку спецпризначення Олександру Могилявскому та головному сержанту 95-ї аеромобільної бригади Олексію Коліснику.

Монумент борцям за волю України освятили митрополит Черкаський і Чигиринський УПЦ Київського патріархату Іоанн та священики Української греко-католицької церкви.

На відкриття пам'ятника зібралися понад 5 тисяч осіб: громадські активісти, військові і бійці добровольчих батальйонів.

До Черкас на відкриття пам'ятника приїхав віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко, участь у відкритті монумента також взяли голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко, голова Черкаської облради Олександр Вельбивець, мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Пам'ятник встановлено на перехресті вулиць Хрещатик і Свяотроїцької, на Свято-Троїцької алеї, яка пролягає від бульвару Шевченка до Пагорба Слави. Пам'ятник має вигляд конусоподібного гранітного обеліска висотою 15 метрів. На обеліску розміщений кований дубово-калиновий вінок з написом: "Борцям за волю України". Біля підніжжя – 8 пам'ятних брил, на яких викарбувані дати різних періодів боротьби українців за незалежність. Зокрема, воїнам за свободу України ХХІ століття, воїнам ОУН-УПА, Героям Холодного Яру, Героям Небесної Сотні, Гайдамаччини та іншим. На вершині обеліска встановлена двометрова бронзова скульптура архистратига Михаїла, покровителя воїнів. Спроектували пам'ятник "Борцям за волю України" черкаський архітектор Юрій Калашник і відомий український скульптор Микола Білик.

Виступаючи на відкритті пам'ятника "Борцям за волю України", віце-прем'єр-міністр підкреслив, що війна в Україні триває не тільки на зовнішньому, але і на внутрішньому фронті. За його словами, ворог хоче забрати в України все здобуте, прикриваючись різними розмовами про права людини, угодами, переслідування, цивільному конфлікті. Крім того, він висловив надію, що Україна знову стане цілісною державою, коли відвоює Донбас і Крим.

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Виступаючі наголошували на важливості продовження боротьби на сході України із російськими загарбниками і з внутрішнім ворогом.

Під час церемонії керівники області нагородили воїнів АТО почесним знаком "Холодний Яр" за особисту мужність і вірність військовій присязі.

Вшанування Героїв Холодного Яру в Черкаській області проходитимуть 23 і 24 квітня. Сьогодні святкові заходи проходять в Черкасах, завтра - в Холодному Яру.