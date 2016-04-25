На захід України повернуться нічні заморозки
15:04, 25 квітня 2016Суспільство
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У вівторок та середу у західній частині України вночі очікуються заморозки.
26 квітня місцями очікуються заморозки 0-3°/ wallpoper.com
Про це УНІАН повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України з посиланням на Укргідрометцентр.
"В західній частині України вночі 26 квітня на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, 27 квітня заморозки на грунті 0-5° та місцями в повітрі 0-2°", - йдеться у повідомленні.
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