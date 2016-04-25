За тиждень до травневих свят Львівщину засипало снігом (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Львівський обласний центр з гідрометеорології України.

"На території області хмарна погода. Вночі та вранці 25 квітня місцями сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер північний, 9 –14 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вдень 3 – 8° тепла", - йдеться у повідомленні.

За даними Lviv.depo.ua, снігопад розпочався ще з ночі й продовжився вранці.