За тиждень до травневих свят Львівщину засипало снігом (фото, відео)
10:58, 25 квітня 2016Суспільство
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В ніч на 25 квітня Львівщину засипало снігом. Рятувальники оголосили штормове попередження.
Cнігопад розпочався ще з ночі / lviv.depo.ua
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Львівський обласний центр з гідрометеорології України.
"На території області хмарна погода. Вночі та вранці 25 квітня місцями сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер північний, 9 –14 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вдень 3 – 8° тепла", - йдеться у повідомленні.
За даними Lviv.depo.ua, снігопад розпочався ще з ночі й продовжився вранці.
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