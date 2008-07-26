Варфоломій розказав про право та обов’язок церкви-мати

Піклування про оборону і відновлення церковної єдності є спільним обов’язком всього суспільства.

По це сьогодні у Києві на Софійські площі під час святкових заходів з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі заявив Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ I, передає кореспондент УНІАН.

Він благословив український народ та привітав з рішення про відзначення цього свята на офіційному рівні.

Вселенський Патріарх наголосив, що в цій багатогранній події святкується внесок Вселенського Патріархату у християнізацію європейців, та підкреслюються нові європейські перспективи української нації. «Це Хрещення залишається невисихаючим джерелом сили, яка не лише підтримує його внутрішню духовну єдність, але і застосовує його повною мірою у важливій сфері міжнародних відносин», - сказав ВАРФОЛОМІЙ I. За його словами, цю подію необхідно використати для відновлення об’єднуючої ролі, яку відіграла православна церква у свідомості христолюбної нації. ВАРФОЛОМІЙ I зазначив, що поділ церков на сьогодні руйнує не тільки духовну єдність, а і громадянську єдність українського народу і несе в собі проблемні наслідки для майбутнього України.

«Церква-мати має не тільки право, але і обов’язок підтримувати в межах усталеної православної традиції будь-яку конструктивну і перспективну пропозицію, яка б якнайшвидше ліквідовувала небезпечні поділи в церковному тілі, щоб зло не стало більшим для Святої церкви в Україні і церкви взагалі», - сказав він.

За його словами, різноманітні політичні і церковні труднощі, викликані існуючою плутаниною є очевидними. «Але всім відомо, що піклування про оборону і відновлення церковної єдності є нашим спільним обов’язком, що переважає будь-які політичні чи церковні цілі», - наголосив ВАРФОЛОМІЙ I.