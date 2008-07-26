Погода: постраждалі від повені райони затопить ще більше

27 липня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. Пройдуть дощі, грози, місцями сильні дощі, подекуди град, у східних та центральних областях місцями шквали 15-20 м/с, вночі в Карпатах та Прикарпатті дуже сильні дощі. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні і сході до 22°, вдень 21-26°, на сході і півдні до 29°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 28-29 липня утримається мінлива хмарність. 28 липня у східних областях, в Криму, Приазов`ї, а вночі і в центральних та південних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, вночі у східній частині сильні дощі, на решті території, а 29 липня в Україні без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у південній частині вночі 15-20°, вдень 23-28°; у північних та західних (крім Закарпаття) областях вночі 9-14°, вдень 18-23°; на решті території вночі 11-16°, вдень 20-25°.

30- 31 липня - без істотних опадів, лише 30 липня вдень у Карпатах та на Прикарпатті, а 31 липня вдень у північних і центральних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів до 15-19°, вдень 18-25°; у південній частині та на Закарпатті 23-29°.

У м.Києві 27 липня буде хмарно з проясненнями, дощ, гроза, вночі місцями сильний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°.

28-29 липня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

30- 31 липня без істотних опадів, лише вдень 31 липня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 8-14°, вдень 18-24°.