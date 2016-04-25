У Самборі до Великодня спечуть 15 тисяч пасок
17:27, 25 квітня 2016Суспільство
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На хлібозаводі Самбора Львівської області працівники ПАТ "Хлібпром" до Великодня спечуть і реалізують 15 тисяч пасок. Такої кількості цього обов'язкового на святковому столі продукту тут ще виготовляли.
фото УНІАН
Про це сьогодні, 25 квітня, повідомив кореспондент ІА ZIK.
За словами керівника підприємства Марії Платко, в минулі роки цього великоднього продукту пекли значно менше. Але тепер, уточнила вона, багато пасок через волонтерів буде передано на Схід захисникам територіальної цілісності України, насамперед, військовим Самбірського гарнізону.
Завдяки цьому на передовій наші воїни зможуть відчути, що до них завітав Великдень, а з ним і частинка домашньої святкової радості, повірити, що Україна воскресне і постане квітучою.
Зазначимо, православні християни відзначатимуть Великдень 2016 вже в неділю, 1 травня.
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