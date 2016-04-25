У Самборі до Великодня спечуть 15 тисяч пасок

Про це сьогодні, 25 квітня, повідомив кореспондент ІА ZIK.

За словами керівника підприємства Марії Платко, в минулі роки цього великоднього продукту пекли значно менше. Але тепер, уточнила вона, багато пасок через волонтерів буде передано на Схід захисникам територіальної цілісності України, насамперед, військовим Самбірського гарнізону.

Завдяки цьому на передовій наші воїни зможуть відчути, що до них завітав Великдень, а з ним і частинка домашньої святкової радості, повірити, що Україна воскресне і постане квітучою.

Зазначимо, православні християни відзначатимуть Великдень 2016 вже в неділю, 1 травня.