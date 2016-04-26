На Харківщині можуть заочно засудити чиновника ОДА, що отримав притулок у Росії
Прокуратура Харківської області ініціювала процедуру заочного засудження екс-чиновника обласної адміністрації.
Як повідомляє АТН, в прокураторі ініціювали процедуру заочного засудження стосовно екс-директора департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Романа Гриви.
Зазначається, що чиновник отримав політичний притулок у Росії, у зв'язку з чим прокуратура Харківської області звернулася до суду з клопотанням про проведення заочного судобвого провадження щодо підозрюваного.
Суд повинен переконатися, що підозрюваний не знаходиться на території країни і не з'являється добровільно в органи досудового розслідування, тому викликає його до суду публічно через оголошення у ЗМІ. Протягом 10 днів суд прийме рішення про можливість проведення заочного судочинства.
Раніше прокуратура подавала документи на екстрадицію чиновника в Україну.