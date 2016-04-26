Генпрокуратура спростовує "чергову брехню" Каська про знайдені у Корнійця діаманти

Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

"26 квітня колишній заступник генерального прокурора України В. Касько на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук" розповсюдив неправдиву інформацію про те, що розслідування кримінального провадження, в якому досліджується походження знайдених діамантів в одного з фігурантів у провадженні так званих "діамантових прокурорів" зупинено тому, що речові докази зникли "з-під носу Подільської міліції, саме тоді, коли прокуратуру Подільського району Києва очолював нинішній в.о. генпрокурора Севрук Ю. Г.", - сказано у ньому.

У зв’язку із зазначеним ГПУ заявила, що на сьогоднішній день в цьому кримінальному провадженні не встановлено факту зникнення речових доказів.

"Триває досудове розслідування, вживаються слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчинених злочинів", - сказано в повідомленні.

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Відомство також інформує, що зазначене кримінальне провадження було передано для подальшого розслідування до Подільського райуправління ГУ МВС в Києві наприкінці 2014 року - майже через 2 роки після звільнення чинного в.о. генпрокурора Юрія Севрука з посади прокурора Подільського району Києва.

ГПУ зазначає, що ці факти підтверджуються супровідними листами направлення провадження та постановою про визначення територіальної підслідності, датованими кінцем 2014 року.

Нагадаємо, сьогодні Касько заявив про те, що діаманти, що були знайдені у Корнійця, були свого часу викрадені з речових доказів у кримінальному провадженні.

"Можливо, розслідування цієї справи зупинилось тому, що речові докази зникли з-під носу Подільської міліції саме тоді, коли прокуратуру Подільського району Києва очолював нинішній в.о. генпрокурора Севрук? Знову прикрий збіг обставин? Не думаю", - написав Касько.