Касько розповів, як у прокурора Корнійця опинилися діаманти

Наступне судове засідання у справі відбудеться 10 травня, нагадав Касько на своїй сторінці у Facebook.

"Проте я відчуваю моральний обов’язок і між засіданнями тримати корупціонерів з ГПУ "в тонусі", - пояснив він мету, з якою повідомив деталі справи.

"Мова йде про походження діамантів у "скромного" прокурора Корнійця. Саме діаманти привели нас до чергового злочину - викрадення слідчими та прокурорами речових доказів з іншого кримінального провадження. Коштовності були в специфічній упаковці, з помітками підприємства, з якого їх вилучили під час обшуку декілька років тому", - розповів Касько.

"Можливо, розслідування цієї справи зупинилось тому, що речові докази зникли з-під носу Подільської міліції саме тоді, коли прокуратуру Подільського району Києва очолював нинішній в.о. Генпрокурора Севрук? Знову прикрий збіг обставин? Не думаю", - поставив екс-заступник голови ГПУ риторичні питання.

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Як повідомляв УНІАН, під час обшуку у "діамантового" прокурора Олександра Корнійця були вилучені копії особистих документів звільненого генпрокурора Віктора Шокіна.