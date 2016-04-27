Хмару на допиті запитували, чи знайомий він з обвинуваченим в тероризмі Корсунським

Як передає кореспондент УНІАН, після допиту Хмара повідомив, що нічого не зміг розповісти слідчому, оскільки він не має стосунку до тих осіб та організацій, про які його запитували.

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"Або СБУ на знає своїх обов'язків, або там сидять ідіоти-непрофесіонали. Мені ставили запитання, що я знаю про створення терористичної організації “ЛНР” і чи підтримую з ними зв'язок. Також мене запитували про якогось Корсунського, який близький до тих товаришів ("ЛНР" - УНІАН)", - сказав Хмара.

Також він заявив, що справжнім мотивом його виклику на допит було залякати громадськість.

"Служба безпеки даремно проїдає гроші платників податків і обслуговує мафіозну банду на Банковій: порошенків, ложкіних та їм подібних. Я думаю, що це (допит — УНІАН) спроба тиску на громадськість, адже вони не на стільки круглі ідіоти, щоб не зрозуміти, що на мене тиснути - означає виставити себе на посміховисько", пояснив Хмара.

Слід зазначити, що у громадській приймальні СБУ випадково опинився адвокат Корсунського Сергій Трофімов, який, за його словами, прийшов на слідчі дії, пов'язані з його клієнтом. Він заявив, що його клієнт не є сепаратистом, а насправді намагався організувати переговорний процес між тими, хто захопив будівлю СБУ у Луганську та українськими правоохоронцями.

Також захисник заявив, що йому нічого не відомо про те, чи знайомий Корсунський зі Степаном Хмарою: "Я не знаю, я запитаю в нього".

Як повідомляв УНІАН, Громадського та політичного діяча, Героя України 78-річного Степана Хмару викликали на допит в СБУ як свідка у кримінальній справі щодо створення та діяльності терористичної організації "ЛНР".

Однак у будівлі на вул. Володимирська, 33, куди викликали Хмару на допит, йому ніхто не відчинив. Тоді він пішов до сусіднього будинку в громадську приймальню СБУ на Володимирській, 35, щоб з'ясувати ситуацію та все-таки потрапити на допит.

78-річний Хмара - правозахисник, політв'язень радянських концтаборів, народний депутат України І, II та IV скликань, Герой України.