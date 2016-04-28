Від Авакова вимагають звільнити главу поліції Дніпровського району, який переслідував майданівців

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами депутата, начальник нової поліції Дніпровського району Києва Олександр Деркач брав участь у переслідуванні активістів Майдану.

"Тоді він очолював Дарницький райвідділ. Саме в цей райвідділ звозили побитих майданівців та журналістів. Саме в Дарницькому були порушені перші справи про участь в масових заворушеннях за драконівськими законами 16 січня. Коли Майдан переміг, Деркач аби уникнути люстрації, пішов на кілька тижнів в АТО. Все це видно з його біографії", - написав Ар’єв.

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Він звернувся до глави МВС звільнити з роботи люстрованого правоохоронця.

"Я прошу Арсена Авакова ще раз повернутися до цього питання і звільнити Деркача з цієї посади. Припустимо навіть, що один із катів Майдану пройшов очищення АТО, але це не є підставою доручати йому керувати райвідділом у новій поліції. Офіційне звернення надішлю сьогодні", – зазначив депутат.

Довідка УНІАН. Деркач був призначений на посаду начальника поліції Дніпровського району на початку січня 2016 року.