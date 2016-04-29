У Львові СБУ затримала підполковника податкової міліції під час отримання хабара

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається в повідомленні, правоохоронці затримали підполковника податкової міліції під час отримання хабара в розмірі однієї тисячі доларів, які він вимагав від місцевого підприємця за сприяння в приховуванні фактів порушення податкового законодавства.

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Підполковника затримали, йому оголошено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).