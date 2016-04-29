Нацрада дозволила трансляцію двох польських телеканалів
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення під час чергового засідання ухвалила рішення дозволити в Україні трансляцію польських телеканалів Kino Polska Muzyka International і Kino Polska International.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
«Перелік іноземних програм поповнився двома польськими телеканалами», - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними прес-служби регулятора, загальний обсяг мовлення телеканалів – по 23 години на добу, при цьому реклама не транслюється. Мовлення телеканалів – польською мовою.
«У програмах відсутні передачі еротичного та сексуального змісту, зі сценами надмірного насильства чи жахів, фільми, демонстрація яких заборонена на території України», - додала прес-служба.
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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року Нацрада з телерадіомовлення звернулася до польського регулятора - Крайової Ради з питань радіомовлення і телебачення Польщі з проханням сприяти збільшенню кількості польських телеканалів, які транслюються в Україні.
Раніше українські провайдери неодноразово зверталися до Нацради, висловлюючи свою зацікавленість у ретрансляції польських телеканалів.
На сьогодні в Україні дозволено до показу чотири такі канали - TV-Polonia, ТVP Info, ТVP Historia і ТVP Кultura.