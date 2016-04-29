Нацрада дозволила трансляцію двох польських телеканалів

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

«Перелік іноземних програм поповнився двома польськими телеканалами», - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними прес-служби регулятора, загальний обсяг мовлення телеканалів – по 23 години на добу, при цьому реклама не транслюється. Мовлення телеканалів – польською мовою.

«У програмах відсутні передачі еротичного та сексуального змісту, зі сценами надмірного насильства чи жахів, фільми, демонстрація яких заборонена на території України», - додала прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року Нацрада з телерадіомовлення звернулася до польського регулятора - Крайової Ради з питань радіомовлення і телебачення Польщі з проханням сприяти збільшенню кількості польських телеканалів, які транслюються в Україні.

Раніше українські провайдери неодноразово зверталися до Нацради, висловлюючи свою зацікавленість у ретрансляції польських телеканалів.

На сьогодні в Україні дозволено до показу чотири такі канали - TV-Polonia, ТVP Info, ТVP Historia і ТVP Кultura.