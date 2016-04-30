Єрусалимському Патріарху Феофілу офіційна делегація УПЦ (МП) подарувала великодній кошик українця

Як повідомляє Центр інформації УПЦ (МП) із Єрусалиму, зустріч відбулася ввечері 29 квітня в Єрусалимській патріархії.

"Кожна родина в Україні у Великодню ніч йде до храму з пасхальним кошиком. Кожного року, прибуваючи за Благодатним вогнем, ми даруємо Патріарху на згадку про зустріч щось наше, українське. Цього року це традиційний пасхальний кошик. Щоб Патріарх Єрусалимський, який неодноразово бував у нас, відчув і таку обрядову сторону нашої Великодньої ночі. Також ми подарували писанки, прикрашені петрікивським розписом. Це те що наповнює наше свято культурним колоритом", - розповів глава делегації Керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич).

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Делегація Української Православної Церкви (МП), яка за традицією прибула в Єрусалим за Благодатним вогнем, попросила Єрусалимського Патріарха молитися за Україну та український народ у Велику Суботу, коли відбуватиметься сходження Благодатного вогню, і під час Пасхального Богослужіння у храмі Гробу Господнього.

"Ми молимося за те, щоб Україна була єдиною. Це найголовніше, що зараз потрібно", - сказав Єрусалимський Патріарх.

Ввечері 30 квітня, у Велику Суботу, офіційна делегація УПЦ (МП) доставить Благодатний вогонь до Києво-Печерської лаври. Уже сьогодні віряни зможуть запалити від нього свої лампадки. О 23.00 у Києво-Печерській лаврі Предстоятель УПЦ (МП) Митрополит Онуфрій роздасть Благодатний вогонь усім, хто прийде на Великоднє богослужіння. Зі столиці Благодатний Вогонь доставлять у всі єпархії Української Православної Церкви, щоб усі змогли відчути радість чуда, яка відбулося на Святій Землі.