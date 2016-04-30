Єрусалимському Патріарху Феофілу офіційна делегація УПЦ (МП) подарувала великодній кошик українця
Офіційна делегація Української Православної Церкви (УПЦ МП) подарувала Патріарху Святого граду Єрусалиму та всієї Палестини Феофілу ІІІ традиційний великодній кошик.
Як повідомляє Центр інформації УПЦ (МП) із Єрусалиму, зустріч відбулася ввечері 29 квітня в Єрусалимській патріархії.
"Кожна родина в Україні у Великодню ніч йде до храму з пасхальним кошиком. Кожного року, прибуваючи за Благодатним вогнем, ми даруємо Патріарху на згадку про зустріч щось наше, українське. Цього року це традиційний пасхальний кошик. Щоб Патріарх Єрусалимський, який неодноразово бував у нас, відчув і таку обрядову сторону нашої Великодньої ночі. Також ми подарували писанки, прикрашені петрікивським розписом. Це те що наповнює наше свято культурним колоритом", - розповів глава делегації Керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич).
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Делегація Української Православної Церкви (МП), яка за традицією прибула в Єрусалим за Благодатним вогнем, попросила Єрусалимського Патріарха молитися за Україну та український народ у Велику Суботу, коли відбуватиметься сходження Благодатного вогню, і під час Пасхального Богослужіння у храмі Гробу Господнього.
"Ми молимося за те, щоб Україна була єдиною. Це найголовніше, що зараз потрібно", - сказав Єрусалимський Патріарх.
Ввечері 30 квітня, у Велику Суботу, офіційна делегація УПЦ (МП) доставить Благодатний вогонь до Києво-Печерської лаври. Уже сьогодні віряни зможуть запалити від нього свої лампадки. О 23.00 у Києво-Печерській лаврі Предстоятель УПЦ (МП) Митрополит Онуфрій роздасть Благодатний вогонь усім, хто прийде на Великоднє богослужіння. Зі столиці Благодатний Вогонь доставлять у всі єпархії Української Православної Церкви, щоб усі змогли відчути радість чуда, яка відбулося на Святій Землі.