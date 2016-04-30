У двох містах Черкаської області заборонили продаж алкоголю вночі
11:45, 30 квітня 2016Суспільство
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У містах Канів та Шпола Черкаської області заборонили продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у нічний час.
Продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива обмежено з 23-ї до 8-ї години ранку / Фото: УНИАН
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської обласної державної адміністрації, Канівська та Шполянська міськради цього тижня затвердили рішення, згідно з якими обмежено реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території міст у нічний час.
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Зокрема, у місті Канів реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива рішенням міськради обмежено з 23-ї до 8-ї години ранку.
У місті Шпола продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах має здійснюватися лише з 7-ї години до 22-ї години.
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