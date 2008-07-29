Івченко купив більш як 50% акцій Єврогазбанку

Сім`я колишнього голови Правління НАК «Нафтогаз України» Олексія ІВЧЕНКА купила більш як 50% акцій ВАТ «Єврогазбанк». Про це повідомляється у фінансовому звіті банку за II квартал 2008 року, обнародуваному в газеті «Урядовий кур`єр» №136 за 28 липня.

Зокрема, у звіті банку зазначається, що на 1 липня 2008 року більш як 10% акцій банку належали: Олексію ІВЧЕНКУ, пряма участь - 16,4685%, опосередкована участь – 34,4255%, його дружині Галині ІВЧЕНКО, пряма участь - 13,9485%, опосередкована – 36,9455%, а також донці Ірині ІВЧЕНКО, пряма участь - 13,6585%, опосередкована – 37,2355%, і Христині ІВЧЕНКО, пряма участь - 6,8185%, опосередкована участь – 44,0755%. Також більш як 10% акцій банку на 1 липня володіли Юрій ПАНЮК, пряма участь – 19,5530%, і Богдан СУЛЯТИЦЬКИЙ, пряма участь – 19,5530%.

При цьому, за даними Національного банку України, на 1 квітня 2008 року більш як 10% акцій банку володіли: Юрій ПАНЮК, пряма участь – 19,5530%, Богдан СУЛЯТИЦЬКИЙ, пряма участь – 19,5530%, і співробітник НАК Валерій РАЗДОРОЖНИЙ, пряма участь - 55,31%.

Довідка УНІАН. 17 жовтня 2006 року Національний банк України вніс до Державного реєстру банків під №312 Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейський газовий банк". 26 січня 2007 року НБУ видав «Єврогазбанку» банківську ліцензію.

Наприкінці 2007 року банк змінив форму господарювання і був реструктуризований у ВАТ “Єврогазбанк”.

На 1 липня 2008 року активи банку становили – 270,031 млн. грн., зобов`язання – 192,977 млн. грн., власний капітал – 77,054 млн. грн., статутний капітал - 73,390 млн. грн.

Чистий прибуток банку за підсумками першого півріччя 2008 року становив 1,734 млн. грн. проти 0,633 млн. грн. за перше півріччя 2007 року.