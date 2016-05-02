ГПУ: до суду направлено кримінальну справу проти екс-начальника міліції Одещини у справі 2 травня

Про це заявив начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Слідство ГПУ займається розслідуванням фактів бездіяльності або неналежної діяльності правоохоронців під час цих подій. Зокрема, за результатами розслідування завершено і направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника, в той час, одеської обласної міліції, який обвинувачується в умисній бездіяльності, у ненаданні допомоги. Щодо його заступника, який відповідав за ці події, він оголошений в розшук, оскільки він відразу після травневих подій втік і до теперішнього часу перебуває в розшуку", - сказав Горбатюк.

Він додав, що Інтерпол не дав можливості оголосити його міжнародний розшук, вбачаючи у цьому ознаки політичних переслідувань, що робить неможливим направлення справи в суд.

"В той же час йде розслідування щодо інших працівників правоохоронних органів, за ознаками співпраці з представниками "Антимайдану", які були в той час на вулиці. Розслідування триває", - підсумував він.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі у результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули у Будинку профспілок під час пожежі.

ГПУ 30 квітня 2015 року оголосила про підозру у службовій недбалості під час трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року колишньому начальнику ГУ МВС України в Одеській області Петру Луцюку. За даними ГПУ, керівництво Одеської обласної міліції не забезпечило 2 травня 2014 року належну охорону громадського порядку в м. Одеса.

Крім того, у вчиненні службових злочинів під час цих же подій в Одесі обвинувачується колишній заступник начальника ГУ МВС України в Одеській області Дмитро Фучеджи, який перебуває в розшуку.