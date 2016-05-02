В Одесі проукраїнські активісти готуються зустріти представників "Опозиційного блоку"

Активісти "Автомайдану" зібралися біля будівлі одеського аеропорту в очікуванні прильоту лідера "Опоблоку" Юрія Бойка.

"Правий сектор" заявив, що, окрім Бойка, в Одесу планують прибути "вороги української нації" Нестор Шуфрич, Микола Скорик та Наталія Королевська.

"Заявляємо, що допущення даних осіб до Одеси розцінюватиметься суспільством виключно як провокація, спрямована на дестабілізацію ситуації і осквернення пам'яті захисників нашого народу. В час, коли Росія веде неоголошену війну проти України, проведення будь-яких акцій антиукраїнськими елементами є злочином", - наголошується у заяві.

Тим часом представник організації "Самооборона Майдану Одеси" Віталій Кожухар повідомив, що організація патрулює центр міста у районі Соборної площі для недопущення провокацій.

У прес-службі громадянського корпусу "Азов" УНІАН повідомили, що представники організації теж патрулюють місто, самостійно розбившись на окремі мобільні групи.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися зіткнення в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, розпочалася пожежа у Будинку профспілок, в якому також загинули люди.