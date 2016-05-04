Понад 60% дорослих українців користуються Інтернетом - опитування

В Україні понад 60% дорослого населення користується Інтернетом.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

«На початку року 62% дорослого населення України користуються Інтернет. Частка користувачів Інтернет серед людей 18-39 років в Україні сягнула 91%. Старший вік та проживання у сільській місцевості значно зменшують вірогідність користування Інтернетом», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у лютому 2016 року 61,6% дорослого населення України користувалися Інтернетом. Темп приросту протягом лютого 2015-лютого 2016 років склав 8%.

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Також, згідно з даними опитування, користування Інтернетом суттєво варіюється в залежності від області проживання. Найбільше домогосподарств із домашнім підключенням спостерігається у Києві (78%), у той час як у Кіровоградській області таких майже в 2,5 разів менше.

КМІС упродовж лютого 2016 року провів всеукраїнське дослідження щодо користування Інтернет дорослим населенням України. Дослідження було проведене методом особистого інтерв’ю за місцем проживання. Всього було опитано 2020 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім Криму та непідконтрольних Україні територій) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%; 2,8% - для показників близьких до 25%; 2,0% - для показників близьких до 10%; 1,4% - для показників близьких до 5%.