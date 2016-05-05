Савченко має намір виплатити присуджений їй штраф за "незаконний перетин" кордону РФ - лист

Відповідний лист Савченко, датований 28 квітня, опублікував російський журналіст Антон Наумлюк.

"Я як в якусь злу сюрреалістичну казку потрапила! За те, що мене викрали, я повинна викрадачам ще й 30 тисяч рублів заплатити! Це що - за бензин? Чи це щоб відкупитися і мене нарешті в Україну повернули? Та грошей мені не шкода!.. Та нехай вдавляться! Дам я їм тих 30 тисяч російських рублів. Хай їм на ліки буде від дурної голови!", - записала вона, підкресливши, що в результаті її викрадення у неї до того ж відібрали і той одяг, в якому вона була.

Савченко також розповіла, що питання, поставлені у документах, які вона мала заповнити для своєї екстрадиції, викликали у неї "просто дикий регіт".

Зокрема, це питання, з якою метою вона перетнула російський кордон та чи просила вона коли-небудь притулок в Росії.

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На думку льотчиці, її намагаються схилити до того, щоб вона "визнала все те, чого не робила" і "повернути в Україну не героєм, а якимось злочинцем".

"Та чому я повинна себе оббріхувати на користь Росії? Тільки тому, що вони погрожували мене вбити? То нехай вбивають!", - заявила в листі вона, додавши, що не має наміру підписувати документи з такими формулюваннями.

Нагадаємо, пізніше, 29 квітня, Савченко все ж підписала документи, необхідні для її видачі Україні.

Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

Савченко має бути видана Україні в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб від 1983 року. Федеральна служба виконання покарань Росії зазначає, що для цього потрібна, зокрема, заява Савченко про бажання відбувати покарання в Україні.

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