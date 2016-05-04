Для екстрадиції Савченко ФСВП Росії очікує на її заяву про бажання відбувати покарання в Україні

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на ФСВП РФ.

"У зв’язку із запитом Міністерства юстиції Росії щодо звернення Міністерства юстиції України про передачу засудженої Савченко Н.В. для подальшого відбування покарання в Україні на підставі Конвенції про передачу засуджених осіб від 21.03.1983 ФСВП Росії на даний час здійснюється збір необхідних матеріалів, які передбачають, в тому числі, заяву засудженої Савченко Н.В. про бажання відбувати подальший термін покарання в державі громадянства", – зазначають в російському відомстві.

У службі зазначили, що пакет документів про передачу Савченко в установленому порядку буде спрямований до Мін’юсту Росії "для узгодження питання передачі з компетентним органом України".

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Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

27 квітня стало відомо, що тюремники видали Савченко документи на екстрадицію. 29 квітня адвокат Савченко Микола Полозов повідомив, що льотчиця заповнила всі необхідні для екстрадиції документи.

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