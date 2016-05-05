У Харкові затримали п'яного "мінера" розважального комплексу "Компас"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, анонімна інформація про нібито закладення вибухівки в клубі "Компас" на вулиці Академіка Павлова надійшла в службу "102" сьогодні о 2:07.

За відомостями поліції, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти. З приміщення було евакуйовано 70 осіб. Під час обстеження території жодних вибухових пристроїв виявлено не було.

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Завдяки оперативним діям близько 3-х годин за підозрою в неправдивому повідомленні про мінування був затриманий 31-річний чоловік. Підозрюваний перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і не згадав, коли він дзвонив. Чоловік знаходився біля клубу і не намагався сховатися. За попередньою інформацією, причиною його дій стала сварка з перехожими на вулиці. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу, що надійшла сьогодні вранці.