Всі абітурієнти цього року будуть подавати документи на вступ до ВНЗ через Інтернет

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це міністр освіти і науки Лілія Гриневич сказала під час засідання Кабінету міністрів, інформуючи про особливості проведення вступної кампанії у 2016 році.

Гриневич зазначила, що вступники матимуть можливість подавати до 15 заяв на вступ без обмеження кількості навчальних закладів. Таким чином абітурієнти зможуть більше концентруватися на конкретній спеціальності при вступі.

Також скасовано позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів, натомість уведено систему вступу за квотами для осіб, які мають захворювання, що перешкоджають проходженню ЗНО, дітей-сиріт та учасників бойових дій.

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Міністр звернула увагу, що у даний час триває тестування системи, яка виконує розподіл державного замовлення з урахуванням пріоритетності вступників з високими балами безпосередньо у електронній базі.

Гриневич зазначила, що декілька останніх років програмне забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) фактично розроблялось і знаходилось у власності приватної фірми.

«Ми переконані, що програмне забезпечення державної бази, яка містить всі дані наших випускників, студентів і викладачів, має супроводжуватись виключно на державному рівні», - наголосила міністр.

За її словами, у держбюджеті передбачені кошти на викуп програмного забезпечення у приватних власників.

Гриневич зазначила, що було проведено роботу з експертної оцінки вартості ЄДЕБО, а також правовій оцінці договору щодо викупу технічного забезпечення бази.

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтримав позицію міністра освіти і науки та доручив Міністерству юстиції України спільно з МОН якнайшвидше опрацювати питання викупу програмного забезпечення ЄДЕБО.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОН, цього року школи закінчують понад 200 тис. випускників.