У Костянтинівці з гранатомета обстріляли відділ міграційної служби

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні під ранок у Костянтинівці, вул. Білоусова, 10, 9-поверховий житловий будинок, до цокольного поверху прибудовано 2-поверхову будівлю, у якій розташовано відділ міграційної служби і магазин, невідомий зробив постріл з РПГ у приміщення міграційної служби", - написав він.

За словами Аброськіна, ніхто з громадян не постраждав, лише посипалися шибки віконних прорізів міграційної служби.

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На місці працює слідчо-оперативна група Костянтинівського відділення поліції.

"У нас, у поліції Донеччини, немає іншого виходу як посилити і ще більше активізувати нашу роботу на блокпостах і вулицях наших міст. Насамперед - безпека наших громадян", - заявив начальник обласної поліції.