На Харківщині на свята за порядком стежитимуть 5 тисяч правоохоронців
На вихідних у Харкові та області правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі.
Як повідомляє objectiv.tv, заходи безпеки під час майбутніх свят обговорили на розширеному засіданні оперативного штабу з недопущення правопорушень і провокацій.
Повідомляється, що найбільш масові події в місті очікуються такі - покладання квітів на Меморіальному комплексі "Слава", "Висоті Маршала Конєва" та у Центральному парку культури і відпочинку.
За даними облуправління поліції, до забезпечення порядку залучено близько 5 тисяч силовиків.
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На засіданні цілодобового оперативного штабу щодо недопущення провокацій також повідомили, що першотравневі свята в регіоні пройшли благополучно. Головам адміністрацій і правоохоронців тепер треба спільно відпрацювати 8 і 9 травня.
Крім того, у поминальні дні поліція спільно з прикордонниками посилено патрулюватиме пункти пішого пропуску з Російською Федерацією.
У день Перемоги, 9 травня, правоохоронці просять мешканців регіону не провокувати конфлікти - утриматися від георгіївських стрічок.