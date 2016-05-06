На Харківщині на свята за порядком стежитимуть 5 тисяч правоохоронців

Як повідомляє objectiv.tv, заходи безпеки під час майбутніх свят обговорили на розширеному засіданні оперативного штабу з недопущення правопорушень і провокацій.

Повідомляється, що найбільш масові події в місті очікуються такі - покладання квітів на Меморіальному комплексі "Слава", "Висоті Маршала Конєва" та у Центральному парку культури і відпочинку.

За даними облуправління поліції, до забезпечення порядку залучено близько 5 тисяч силовиків.

Читайте такожАваков не виключає провокацій 9 травня, однак запевняє - у правоохоронців все під контролем

На засіданні цілодобового оперативного штабу щодо недопущення провокацій також повідомили, що першотравневі свята в регіоні пройшли благополучно. Головам адміністрацій і правоохоронців тепер треба спільно відпрацювати 8 і 9 травня.

Крім того, у поминальні дні поліція спільно з прикордонниками посилено патрулюватиме пункти пішого пропуску з Російською Федерацією.

У день Перемоги, 9 травня, правоохоронці просять мешканців регіону не провокувати конфлікти - утриматися від георгіївських стрічок.