Шелудченко і Бойко визначили основні завдання ”Нафтогазу”

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ШЕЛУДЧЕНКО заявляє, що основним завданням, яке ставить перед собою компанія, буде «безаварійне і безперебійне забезпечення всіх споживачів газом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШЕЛУДЧЕНКО сказав, виступаючи перед колективом компанії після того, як міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО представив його на новій посаді.

Як зазначив у свою чергу Ю.БОЙКО, вступ В.ШЕЛУДЧЕНКА на посаду керівника компанії буде «безболісним і швидким», оскільки В.ШЕЛУДЧЕНКО вже має досвід роботи в «Нафтогазі».

Також Ю.БОЙКО зазначив, що основним завданням, що стоїть перед новим керівництвом компанії, має стати диверсифікація джерел енергопостачання в Україну. Міністр висловив упевненість в тому, що «Нафтогаз України» буде і надалі «стволовим хребтом нашої економіки».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів своїми постановами призначив В.ШЕЛУДЧЕНКА головою правління НАК "Нафтогаз України" і звільнив з цієї посади Олександра БОЛКІСЄВА.