Вічний вогонь у парку Слави в Києві накрили плакатом із зображенням Путіна
15:53, 07 травня 2016Суспільство
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Напередодні Дня Перемоги в парку Слави у Києві Вічний вогонь біля Могили Невідомому солдату накрили плакатом із зображенням президента РФ Володимира Путіна.
Вічний вогонь накрили плакатом з Путіним / скриншот с записи
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав користувач Maksim Donotdrinkbeer, в даних про якого зазначено, що він є членом батальойну "Свята Марія".
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За його словами така "інсталяція присвячена розвінчанню Культу Побєдобєсія і Перемоги Колими над Бухенвальдом".
На думку організаторів, які накрили зверху Вічний вогонь п'ятиметровим плакатом із портретом Путіна, така "інсталяція" нібито "символізує пропаганду окупанта на кістах десятків мільйонів своїх жертв".
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