Вічний вогонь у парку Слави в Києві накрили плакатом із зображенням Путіна

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав користувач Maksim Donotdrinkbeer, в даних про якого зазначено, що він є членом батальойну "Свята Марія".

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За його словами така "інсталяція присвячена розвінчанню Культу Побєдобєсія і Перемоги Колими над Бухенвальдом".

На думку організаторів, які накрили зверху Вічний вогонь п'ятиметровим плакатом із портретом Путіна, така "інсталяція" нібито "символізує пропаганду окупанта на кістах десятків мільйонів своїх жертв".