Деканоїдзе провела перестановки у керівництві Нацполіції Луганщини

Про це передає прес-служба ГУ НПУ в Луганській області.

Глава НПУ Хатія Деканоїдзе підписала наказ про призначення полковника поліції Юрія Покиньбороди на посаду начальника одного з Департаментів Нацполіції. Про це на розширеній оперативній нараді у Сєвєродонецькому відділі поліції повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

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Виконувати обов'язки начальника Головного управління Нацполіції в Луганській обл. тимчасово буде заступник начальника полковник поліції Сергій Комісаров.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко призначив головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза.