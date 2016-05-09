Власник готелю у Переяславі заперечує напад на родину замміністра економіки

Про це він сказав у коментарі телеканалу 112 Україна.

Також Авдалян стверджує, що Клименко йому погрожувала.

"Вона вийшла з машини, почала кричати, що "я тут заступник міністра економіки", "я вас всіх посаджу", "у вас тут усе незаконно, і земля незаконна", і почала провокувати бійку. Її ніхто пальцем не чіпав", - заявив чоловік.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 травня, в Переяслав-Хмельницькому (Київська область) напали на родину заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлії Клименко.

Заступник міністра пише, що після візиту до заповідника у Переяслав-Хмельницькому, її сім'я вирішила оглянути центр міста, однак заблукала. Щоб розвернутися, вони заїхали на парковку одного з місцевих готелів "Артак". Саме там і стався напад. Оскільки вони не встигли швидко розвернутися, власник готелю "почав голосно сигналити і через 15 секунд оскаженілий вилетів зі своєї машини і почав штовхати і бити через відкрите вікно машини старшого сина, викрикуючи нецензурну лайку і погрози", - написала заступник міністра.

Клименко зазначає що в той момент, коли вони заїхали на парковку, туди під'їхав Nissan, всередині якого, як виявилося згодом, був власник готелю. Коли заступник міністра, її син та чоловік вийшли з машини, до них підбіг пасажир Nissan і підключився до побиття родини.