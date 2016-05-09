Порошенко: Духовна підтримка капеланів робить дух воїна сильніше

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав 9 травня перед молитвою за мир і перемогу капеланів-учасників АТО на Володимирській гірці в Києві.

"Під вогнем "Градів" і "Смерчів" душа кожного смертного людини природно звертається за допомогою і порятунком до Творця і Спасителя. Страх долається вірою. Зміцнюють віру духівники, які знаходяться пліч-о-пліч із солдатами. Ваша духовна підтримка робить дух воїна сильніше, віру в справедливість збройної боротьби та безумовну перемогу - непохитною", - заявив президент.

"Ви, перебуваючи в зоні ризику на межі життя і смерті, відкрили для великої кількості українських вояків свою дорогу до Бога. Ви закріпили в їх свідомості тверде переконання в тому, що захист Батьківщини - це і є Божий промисел", - додав президент.

"Українські військові капелани - теж захисники Вітчизни. Вас не мине доля солдата на війні. Вас так само рвуть кулі і осколки. Ви можете, як будь, потрапити в оточення або полон. Ви, як кожен в армії, претерпеваете всі труднощі військового побуту", - зазначив Порошенко.

"У зоні АТО щодня проводять служебу більше ста військових капеланів. В цілому ж за два роки збройного конфлікту українське духовенство різних церковних юрисдикцій направило на фронт і в прифронтову зону близько 600 священнослужителів", - заявив він.

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"Це - по-справжньому богоугодну справу. І немає жодної конфесії, яка б так чи інакше не брала в цьому участі. Ви - гідні громадяни України, і ваш патріотизм підтверджується вашими справами", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, перед вознесінням молитви президент також заявив: "Під час суворих випробувань на міцність нашої Батьківщини народився дуже потужний всенародний рух волонтерів. Я впевнений в тому, що є ще один рух, який ми маємо зараз - це інститут військових капеланів".