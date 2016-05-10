В Одесі правоохоронці в День перемоги над нацизмом не допустили порушення порядку - поліція

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції, завдяки належній підготовці та прийнятим випереджувальним заходам, правоохоронцям вдалося не допустити порушень громадського порядку.

Всього протягом дня у відділи поліції були доставлені 15 осіб у віці від 20 до 45 років. Як відзначили в главку, поліцейські запрошували людей до відділів з різних причин, в тому числі, за перебування в громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння і провокаційні дії під час проведення масових заходів.

«Всі ці громадяни були доставлені в поліцію для з'ясування особи і проведення заходів профілактичного характеру», - зазначив керівник ГУ НП в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час святкування в Одесі Дня перемоги над нацизмом у місті спостерігалися окремі конфлікти між проукраїнськими активістами і «любителями руського міра», які провокували патріотів червоними прапорами і чорно-коричневими (георгіївськими) стрічками. У всіх випадках правоохоронцям вдалося локалізувати конфлікти.

У Одесі за підозрою в порушенні громадського порядку вже затримано 14 осіб. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, переважна більшість були затримані на Аллеї Слави, де проходили урочисті заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом.

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Глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе розповіла сьогодні, 9 травня, під час брифінгу на Майдані Незалежності в центрі Києва, що протягом усіх свят і пам'ятних заходів, які тривають в Україні з 26 квітня по 9 травня, поліцейські доставили у відділи по всій країні приблизно 100 громадян. При цьому при виконанні службових обов'язків постраждали 7 поліцейських.