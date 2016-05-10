Євробачення-2016: Джамала зустрілася з українською громадою в Стокгольмі (фоторепортаж)
11:38, 10 травня 2016Суспільство
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Українська співачка кримсько-татарського походження Джамала, яка представляє Україну цього року на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, 9 травня провела зустріч з українською громадою в Стокгольмі (Швеція).
Джамала поспілкувалася у Стокгольмі з представниками української громади / Фото Facebook Jamala
Фото із зустрічі співачка опублікувала на своїй офіційній сторінці в Facebook.
"Дуже тепла зустріч з українською громадою в Швеції ❤. Дякую за підтримку!", - підписала світлини співачка.
Як повідомляв УНІАН, Джамала побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 у другому півфіналі 12 травня. Українська співачка кримсько-татарського походження виступить під номером 14 і виконає пісню "1944", в якій вона розповідає історію депортації своєї родини з Криму в середині минулого століття.
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