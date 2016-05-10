Жоден держорган не пропонував Джамалі допомогу в підготовці до Євробачення - PR-директор

16:25, 10 травня 2016
Суспільство
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Співачка Джамала, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2016, не отримала жодної фінансової допомоги від державних органів України.

Джамала / Фото УНИАН

Про це заявив PR-директор співачки Денис Козловський в інтерв’ю Главкому.

"Абсолютно ніхто з державних органів до нас не звертався і не пропонував ніякої допомоги. Мови про фінансування не було, з нами ніхто на цю тему не контактував", - наголосив він.

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Козловський повідомив, що велику частину бюджету затрат взяв на себе один з українських телеканалів, а саме візовий супровід, перельоти, готель, добові для десяти осіб, а також постановку номера і виробництво одного зі сценічних костюмів. 

"Крім цього, додатковими статтями витрат стали графіка, яку нам підготувала відома на весь світ українська компанія Front Pictures, найкращі на ринку гример і стиліст-перукар, а також сувенірна продукція: футболки, диски, плакати в фірмових тубусах, листівки, браслети", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка кримсько-татарського походження Джамала, яка представляє Україну цього року на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, напередодні півфіналів за останніми ставками букмекерів знаходиться серед основних претендентів на перемогу.

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