Журналісти розповіли, де оселились чиновники-втікачі часів Януковича - ЗМІ

Крим обрали екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова та екс-нардеп, автор "диктаторських законів" Володимир Олійник. За інформацією видання Богатирьова мешкає у Форосі, а Олійник – у Ялті. Про це з посиланням на власні джерела пише ТСН.

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Щодо екс-прем'єра Миколи Азарова, то попри те, що нещодавно у ЗМІ публікувались фото його будинка у Підмосков'ї, за даними співрозмовників видання, колишній голова уряду оселився у Гурзуфі.

Екс-нардеп від "Партії регіонів" Вадим Колесніченко займається політичною діяльністю в Севастополі. З січня поточного року Колесніченко очолює Кримську футбольну спілку, а у квітні його призначили "представником губернатора Севастополя у законодавчому зібранні". Також повідомляється, що 9 травня Колесніченко організовував акцію "Георгіївська стрічка".

Крім того, за даними джерел, санкції США та ЄС не завадили поїхати екс-міністрам Дмитру Табачнику та Едуарду Ставицькому до Ізраїлю. Екс-голова Міненерго спростував чутки про його нібито арешт в аеропорту.

Співрозмовники видання розповіли, що екс-голова НБУ Ігор Соркін, який раніше став наступником наступником ще одного фігуранта санкційних списків – Сергія Арбузова – нібито живе у Вірменії та має там ресторанний бізнес. Як було відомо раніше, Арбузов живе у Москві та займається науковою діяльністю.

У свою чергу екс-міністр оборони Михайло Єжель, якого рік тому було звільнено з посади посла України у Білорусі, нині проживає саме у Білорусі – має там посвідку на проживання, оселився у мікрорайоні Дрозди у Мінську, повідомляють журналісти. В Україні проти нього відкрито понад 50 кримінальних справ - за активну участь у знищенні тилового забезпечення української армії. З березня 2016 року Єжеля оголошено в розшук.

Ще один колишній міністр оборони – Павло Лебедєв, - якого також розшукує військова прокуратура, оселився у окупованому Криму. Раніше його помітили у Кремлі на зібранні з нагоди анексії Криму. Зараз, як повідомляють джерела, він очолює громадську організацію "Ми – Севастопольці" та є заступником президента російської спілки промисловців у Севастополі.

Як відомо, четвертий президент України Віктор Янукович після виїзду оселився у Ростові-на-Дону. Як повідомляв УНІАН, 27 квітня було оприлюднено розслідування Transparency International про те, що Янукович і Азаров отримали російське громадянство, аби бути під захистом РФ.