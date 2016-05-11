"Вічна весна" Родена продана за рекордні 20,4 мільйони доларів

Ім'я покупця не розкривається, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Це рекордна сума для творінь Родена - досі найдорожчою роботою скульптора вважалася бронзова скульптура "Посланниця богів", продана в лютому цього року за 16,6 млн доларів.

"Вічна весна" виконана Роденом з монолітного шматка мармуру і датується 1901 роком.

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Вважається, що це п'ята в серії з десяти відомих робіт Родена з мармуру на ту ж тему. "Вічна весна" була створена скульптором в найбільш плідний період його творчості і спочатку призначалася для його головного, так і не завершеного твору "Брама пекла" - переосмислення Роденом "Божественної комедії" Данте.

"Вічна весна" втілює сюжет з поеми Овідія "Фасти": викрадення богом західного вітру Зефір юної богині Флори. Оголений юнак однією рукою спирається за стовбур дерева, а іншою обіймає оголену дівчину, яка стоїть на колінах.

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У підсумку Роден прибрав "Вічну весну" з композиції "Брами пекла", так само як і скульптуру "Поцілунок", котра стала пізніше, ймовірно, найвідомішою його роботою.

Передбачається, що сюжет "Вічної весни" здався скульптуру дуже життєрадісним для трагедії, втілюваної "Брамою пекла".

Однак робота виявилася настільки вдалою, що пізніше було створено кілька версій у бронзі та мармурі.