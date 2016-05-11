Поруч із Сирією та Іраком: Україна потрапила у список країн-рекордсменів за кількістю внутрішніх біженців

Протягом 2015 року у Ємені, Сирії та Іраку зареєстровано понад 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Загалом же в усьому світі внутрішніх біженців минулого року побільшало на 8,6 мільйона, йдеться в опублікованому у середу, 11 травня, звіті Норвезької ради з питань біженців (NRC) та Моніторингового центру щодо внутрішньо переміщених осіб (IDMC), повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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Таким чином, за даними організацій, на даний момент в світі нараховується 40,8 мільйона осіб, які залишили свої домівки через конфлікти у пошуках безпечного місця для життя. Ці цифри не враховують осіб, які у пошуках кращої долі виїхали за межі своїх країн. "Це найвищі показники, які коли-небудь були зафіксовані", - підбив невтішний підсумок голова Норвезької ради з питань біженців Ян Егеланд, слова якого наводить агенція.

Найбільше внутрішніх переселенців торік додалось у Ємені, де коаліція на чолі з Саудівською Аравією проводить військову кампанію проти шиїтських повстанців. Тут у 2015 році було зареєстровано 2,2 мільйона внутрішньо переміщених осіб. В охопленій громадянською війною Сирії зафіксовано 1,3 мільйона біженців, а в Іраку, де проходить кампанія проти "Ісламської держави" - 1,1 мільйона.

За межами Близького Сходу до списку країн з найбільшою кількістю внутрішніх переселенців потрапила Україна. Ця країна посіла четверте місце у загальному списку. За даними організацій, протягом 2015 року через конфлікт на Сході України статус внутрішньо переміщених осіб отримали 942 тисячі осіб. Загалом в Україні зафіксовано 1,7 мільйона осіб внутрішніх переселенців.

"У той час, коли багаті країни усіляко намагаються захистити свої кордони від шукачів притулку і відмовляються їх захистити, мільйони людей залишаються у пастці в своїх власних країнах, де смерть підстерігає їх прямо за рогом", - сказав Карстен Хансен, директор програми Близького Сходу Моніторингового центру щодо внутрішньо переміщених осіб.

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За даними організацій, п'ять країн - Колумбія, Демократична Республіка Конго, Ірак, Південний Судан і Судан - з 2003 року незмінно перебувають у списку десяти країн з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Торік у світі нараховувалось 38 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.