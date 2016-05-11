Путін незадоволений роботою російської військової техніки у Сирії

Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, коментуючи слова Володимира Путіна про виявлені в ході операції недоліки, передає РИА "Новости".

«Це досить така інформація службового характеру. Але, природно, мова йде в першу чергу про функціонування техніки тієї чи іншої роботи тих або інших технічних засобів. І, звичайно, цей досвід як раз аналізується, з тим щоб виробити необхідні вдосконалення цих технічних засобів», - заявив Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, Путін оголосив про виведення російських військ з Сирії 14 березня, але інформація про загибель військових у цій країні продовжує надходити. Так, 24 березня інформагентства повідомили про загибель офіцера російського спецназу, який брав участь в операції під Пальмірою - незважаючи на висновок основної групи військ, в Сирії залишаються підрозділи російської армії. Офіційний список російських втрат в Сирії складається з шести чоловік. Точні дані про загибель російський військових засекречені.

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Довідка УНІАН. З 2011 року в Сирії триває громадянська війна. Повстанці Вільної Сирійської Армії та інших груп воюють за повалення режиму Башара аль-Асада.

З 2014 року очолювана Сполученими Штатами міжнародна коаліція здійснює військову повітряну операцію проти бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії та Іраку, яка воює проти аль-Асада, так і проти Вільної Сирійської Армії.

На території Сирії також діють інші терористичні і радикальні ісламістські формування як Фронт ан-Нусра, бойовики Хезболли та інші угруповання.

У збройному конфлікті у Сирії за майже п'ять років бойових дій загинуло понад 250 тис. осіб, 13,5 млн сирійців покинули свої будинки.