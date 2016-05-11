Літнього суддю з Дніпропетровська судитимуть за зґвалтування адвоката
15:03, 11 травня 2016Суспільство
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Прокуратура Дніпропетровської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт відносно судді одного з судів Дніпропетровська за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).
Дніпропетровського суддю судитимуть за зґвалтування адвоката / Фото УНІАН
Як повідомляє прокуратура області, в ході досудового розслідування встановлено, що вказаний посадовець – чоловік похилого віку – в робочий час у своєму кабінеті, застосовуючи фізичне насильство до молодої жінки-адвоката, здійснив дії, направлені на задоволення своєї статевої пристрасті неприродним способом.
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Наразі триває судовий розгляд кримінального провадження.
Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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