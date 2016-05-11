Літнього суддю з Дніпропетровська судитимуть за зґвалтування адвоката

Як повідомляє прокуратура області, в ході досудового розслідування встановлено, що вказаний посадовець – чоловік похилого віку – в робочий час у своєму кабінеті, застосовуючи фізичне насильство до молодої жінки-адвоката, здійснив дії, направлені на задоволення своєї статевої пристрасті неприродним способом.

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Наразі триває судовий розгляд кримінального провадження.

Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.