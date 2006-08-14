Янукович береться погасити усі борги із зарплат до кінця року

13:02, 14 серпня 2006
Суспільство
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Прем`єр дав доручення міністрам

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністрам погасити до кінця поточного року заборгованість із зарплат в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«У цьому році ми повинні, Миколо Яновичу, з цим питанням покінчити і забути його назавжди», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до першого віце-прем’єр-міністра України, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА.

«Це питання пріоритетне для усіх міністерств і відомств», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 травня цього року борги із зарплат у всіх галузях економіки України становили 1,1 млрд. грн.

 

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