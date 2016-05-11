У Києві чоловік поранив з пістолета поліцейського

Як повідомляє прес-служба столичної прокуратури, подія сталася близько опівночі 11 травня на території парку "Перемога" в Дніпровському районі.

"Працівники патрульної поліції помітили підозрілого чоловіка та звернулися до нього з метою перевірки документів. У відповідь зловмисник здійснив в одного з поліцейських 2 постріли зі зброї, чим спричинив правоохоронцю наскрізне кульове поранення", - йдеться в повідомленні.

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Нападника затримано в порядку ст.208 КПК України. Зловмисником виявився 30-річний мешканець столиці.

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі.