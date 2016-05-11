У Києві затримали групу кримінальних "авторитетів" на чолі зі "злодієм у законі"

Про це прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик написала на своїй сторінці у Facebook

«Київські оперативники затримали групу кримінальних «авторитетів» на чолі зі «злодієм у законі». Спецоперацію працівники карного розшуку із залученням спецпідрозділу провели вчора ввечері в Оболонському районі столиці під час злодійської «сходки», - повідомила вона.

Читайте такожУ Дніпропетровську поліція затримала 12 кримінальних "авторитетів" під час "сходки" в ресторані

«Коли ми отримали оперативну інформацію про те, що в Києві має відбутися зустріч кримінальних «авторитетів», відразу розпочали комплекс заходів. У результаті у приміщенні кафе на вулиці Героїв Сталінграда затримали восьмеро кримінальних «авторитетів» та одного «злодія в законі» на прізвисько «Куцу». Усі кримінальні «авторитети» – уродженці Донеччини, а «Куцу» - громадянин іншої держави. Під час «сходки» головним питанням було обговорення «результатів» злочинної діяльності, а також перерозподіл сфер впливу на території Одеської області, міст Одеса, Горлівка та Бахмут», - цитує начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенка прес-секретар столичної поліції.

За словами Блищик, шестеро фігурантів в минулому неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності, зокрема за вбивство, бандитизм, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, грабежі, розбої та викрадення автомобілів.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції. Проводиться ретельна перевірка вказаних осіб до вчинення правопорушень на території Києва та інших регіонів держави.