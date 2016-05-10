В Україні можуть посилити відповідальність за викрадення автомобілів

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Так, пропонується встановити, що незаконне заволодіння транспортним засобом карається штрафом від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.

У чинному законодавстві йдеться про штраф від 1 тисячі до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Крім того, пропонується встановити, що ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди, - караються позбавленням волі на строк від 6 (нині - від 5) до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, - караються позбавленням волі на строк від 8 (нині - від 7) до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Як зазначається у пояснювальній записці, згідно зі статистичними даними Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, протягом останніх п’яти років є стійка тенденція до збільшення кількості кримінальних правопорушень щодо незаконного заволодіння транспортним засобом. Так, за 5 місяців у 2013 році зареєстровано 3368 угонів, у 2014 – 4005, а у 2015 – 4600.

"Цей показник значно переважає на сході країни та в столиці і пов’язаний з проведенням антитерористичної операції у східній частині держави", - йдеться у тексті і зазначається, що найбільше таких викрадень учинено в місті Києві – 779, Дніпропетровській області – 483, Донецькій – 413 та Одеській – 387.

Водночас, протягом 5 місяців 2015 року лише в кожному четвертому із 4600 зареєстрованих кримінальних проваджень зазначеної категорії встановлено причетних до скоєння злочинів осіб (1174).

Крім того, зазначається, що посилення кримінальної відповідальності за злочинні діяння, передбачені частиною 1 статті 289 КК України, шляхом установлення більш суворого покарання за їх учинення "дозволить правоохоронним органам у повному обсязі використовувати визначені КПК України можливості щодо розкриття зазначених злочинів".