В Одесі через повідомлення про замінування будівлі Приморського райсуду евакуювали 100 людей

Як повідомила УНІАН старший інспектор відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Анастасія Сіра, сьогодні близько 9:00 надійшло анонімне повідомлення про замінування адміністративної будівлі Приморського райсуду Одеси, розташованого по вул. Балківській.

На місце прибули співробітники ДСНС, вибухотехніки, фахівці інших відповідних служб. "Перевірка будівлі та прилеглої території показала, що вибухових речовин та пристроїв не виявлено. З будівлі евакуювали 100 співробітників та відвідувачів суду", - повідомила Сіра.

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Зараз вживаються заходи щодо встановлення особи аноніма, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше у цей же день в Одесі через неправдиве повідомлення про замінування будівлі Суворовського райсуду міста евакуювали 50 людей.