"На Москву!": у Чернівцях невідомі розмалювали монумент з танком Т-34 (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, напис з’явився на одному з боків танка 11 травня.

Слідчо-оперативна група виїжджала на місце, проводиться з’ясування всіх обставин.

Йдеться про правопорушення, яке можна кваліфікувати як дрібне хуліганство чи порушення правил благоустрою, - повідомила речник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

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Автору напису «На Москву!» на танку може загрожувати штраф.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2016 року Чернівецька міська рада ухвалила рішення про заборону в місті вивісок, оголошень, щитів, таблиць і дощок, у яких використовується слово «Росія» та словосполучення, пов’язані із країною-агресором.

Довідка УНІАН. Танк екіпажу гв. лейтенанта П.Нікітіна встановлений в Чернівцях на вул. Гагаріна - цей танк першим увірвався в місто 25 березня 1944 року під час звільнення його від фашистських загарбників.