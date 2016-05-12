У Росії почали блокувати сайт "Крим.Реалії"

Про це повідомила "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська, передає ТАСС.

"За матеріалами, зібраними прокуратурою Криму, Роскомнадзор проводить процедури щодо блокування доступу до цього проекту", - повідомила вона.

Раніше прокуратура Криму запідозрила "Крим. Реалії" в "екстремістській діяльності". Поклонська заявила тоді, що публікації проекту "містять у собі виправдання диверсій, екстремізм і нескінченну дискредитацію органів влади в Криму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі". У квітні зібрані матеріали були передані в Генеральну прокуратуру РФ.

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Нагадаємо, 19 квітня так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська повідомила, що місцеве управління ФСБ порушило справу щодо журналіста проекту "Крим.Реалії". Його підозрюють в публічних закликах до екстремістських дій з порушення територіальної цілісності Росії через публікації про блокаду півострова, що нібито містить висловлювання такого роду.

Поклонська не уточнила ім'я журналіста, проти якого порушено справу. Однак незабаром інший журналіст, Олег Крючков, повідомив, що, за його даними, йдеться про Миколу Семена.